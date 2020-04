COD Modern Warfare, Stagione 3: problemi con il download della patch su PC

Mentre gli utenti PlayStation 4 e Xbox One si stanno godendo la nuova Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, sono in moltissimi i giocatori PC che stanno riscontrando problemi nel download dell'ultimo aggiornamento, necessario ad avviare lo sparatutto.

Lanciando il client Activision Blizzard, Battle.net, il download dell'aggiornamento parte per poi arrestarsi nel giro di una manciata di secondo, impedendo di fatto alla stragrande maggioranza dei giocatori PC di completare il download dei circa 16GB.

Fortunatamente gli sviluppatori sono al corrente di questa fastidiosa problematica che riguarda anche gli utenti della versione free to play del gioco e hanno inserito il seguente messaggio nella schermata del client dedicata allo shooter in prima persona:

"Siamo a conoscenza di un problema che riguarda il patching del gioco, che può causare tentativi di download lenti o non riusciti."

Non si hanno purtroppo informazioni precise sulle tempistiche necessarie al team di sviluppo per sistemare questo problema ed è probabile che bisognerà attendere delle ore prima di poter riuscire ad effettuare correttamente il download dell'update.

Nel frattempo di vi ricordiamo che è disponibile anche il nuovo Pass Battaglia di COD Modern Warfare con all'interno il Tomogunchi.