COD Modern Warfare Stagione 4: bizzarri teaser da Activision!

Mentre strani messaggi lasciano pensare ad un possibile arrivo del Capitano Price in Call of Duty: Warzone, nuovi teaser coinvolgono anche l'universo di Call of Duty: Modern Warfare.

Direttamente dalle pagine del Blog di Activision arriva infatti il periodico messaggio dedicato alle novità in arrivo nel gioco: questa volta, tuttavia, il testo si presenta frammentato, interrotto da strane e insolite comunicazioni. In particolare, ad attirare l'attenzione è un estratto classificato come "Messaggio top secret" indirizzato a tutti gli Operatori.

"Abbiamo ricevuto notizia del prototipo di un'arma nascosta nel sottosuolo di Verdansk. - si legge - I team di Operatori stanno già identificando il luogo in cui si trova, ma nel momento in cui trasmettiamo, non sappiamo se sono riusciti a garantire libero accesso al sito". Il bizzarro testo prosegue riferendo di come gli Operatori siano riusciti a tenere traccia di comunicazioni nemiche, nelle quali è stata utilizzata la lingua russa. La nuova missione, inoltre, potrebbe essere compromessa da agenti dormienti in grado di diffondere false informazioni attraverso le linee di comunicazioni degli Operatori.

Dopo alcuni ulteriori passaggi che evidenziano la pericolosità dell'arma identificata, il post sul Blog Activision prosegue come se nulla fosse. Che si tratti di alcuni primi dettagli sulla Stagione 4 di Call of Duty: Modern Warfare?