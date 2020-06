COD Modern Warfare, Stagione 4: parte oggi il nuovo weekend gratis per il multiplayer

Activision ed Infinity Ward hanno nuovamente annunciato l'arrivo di un fine settimana di prova gratuito delle modalità multigiocatore classiche di Call of Duty Modern Warfare, le quali potranno essere giocate senza costi aggiuntivi da chiunque abbia installato COD Warzone sul proprio PC o sulla propria console.

Esattamente come nelle precedenti prove gratuite del weekend, anche questa volta i giocatori che non possiedono il gioco non potranno giocare liberamente a tutte le modalità ma solo ad una selezione di queste, che dovrebbero spuntare direttamente nel menu principale di Warzone. Stando all'annuncio del team di sviluppo, gli utenti della versione free to play potranno gettarsi nella mischia in una playlist dedicata alle modalità 6 contro 6 che permette di giocare nelle mappe Zhokov Scrapyard e Hardhat. A questa si aggiunge anche l'interessante modalità Scontro, ovvero il celebre 2 contro 2 le cui partite possono svolgersi in sette mappe diverse.

Nel caso in cui foste interessati a provare il multiplayer, magari per approfittarne e sbloccare accessori e armi da utilizzare nei loadout di Warzone, sappiate che il periodo di prova inizierà oggi, 12 giugno, alle ore 19:00 e si concluderà il prossimo lunedì 15 giugno alla stessa ora.

