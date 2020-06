COD Modern Warfare Stagione 4 Reloaded: una nuova mappa e non solo!

Non è passato nemmeno un mese dal lancio della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare che i ragazzi di Infinity Ward si stanno già preparando ad iniettare una nuova dose di contenuti nel gioco.

Alle ore 08:00 di domani 30 giugno verrà infatti lanciato l'aggiornamento Season Four Reloaded, che introdurrà un bel po' di novità in Call of Duty Warzone, tra cui una modalità a 200 giocatori, e all'esperienza di Modern Warfare. Delle prime vi abbiamo già parlato in separata sede, qui ci concentriamo invece sul gioco base, che vedrà espandere la propria componente multigiocatore con una nuova mappa, Cheshire Park, e una nuova modalità di gioco, Team Defender.

Il Cheshire Park, localizzato nell'area urbana d Londra, ospita un pittoresco giardino e un conservatorio. Gli Operatori saranno chiamati a darsi battaglia a distanza ravvicinata tra le stanze dell'edificio oppure nell'area all'aperto antistante. La nuova modalità multigiocatore, Team Defender, è in realtà una vecchia conoscenza introdotta quasi una decade fa in Call of Duty: Modern Warfare 3. È una rivisitazione ad alto ritmo della ben nota Cattura la Bandiera: piuttosto che due bandiere, nelle mappe ne compare una sola. Le squadre guadagnano punti per ogni secondo trascorso da uno dei propri membri con la bandiera in mano, pertanto la strategia di vittoria non può prescindere da una strenua difesa del trasportatore.

Segnaliamo inoltre l'introduzione della nuova arma Rytec AMR, un fucile di precisione semi-automatico calibro .50 sbloccabile con le sfide in-game oppure acquistabile in una variante specifica con il bundle Lost Souls. Può essere usato nel Multigiocatore, nella Cooperativa e in Warzone. Nel negozio di gioco è arrivato anche un nuovo Operatore, Roze.