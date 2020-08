COD Modern Warfare Stagione 5, le novità: Operatore italiano, nuova arma e molto altro

Segnate sull'agenda: alle 8:00 di domani 25 agosto comincia ufficialmente la Stagione 5 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, e i ragazzi di Activision e Infinity Ward hanno giustamente ben pensato di delineare tutti i nuovi contenuti in arrivo.

In questa sede ci concentriamo sulle aggiunte per Call of Duty Modern Warfare, che tanto per cominciare ha ricevuto una nuova modalità per Guerra Terrestre chiamata Reinforced. In questa variante inedita vengono posizionate tre bandiere nei pressi del centro della mappa, in maniera molto simile a quanto accade in Dominio. I giocatori abbattuti entrano in Modalità Spettatore, e possono rientrare in gioco solo quando i propri compagni di squadra conquistano una nuova bandiera. La vittoria si ottiene reclamandole tutte e tre.

Presentato anche un nuovo Operatore italiano, chiamato Sergio “Morte” Sulla, un pistolero in stile spaghetti-western che debutterà nello Store più avanti nel corso della Stagione 5 Reloaded. Morte ama il Selvaggio West e segue un personalissimo codice morale su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ha servito nel leggendario reggimento d'assalto dei paracadutisti "Col Moschin" prima di unirsi al Warcom. Segnaliamo inoltre il debutto di una nuova arma funzionale, la FiNN LMG, disponibile fin dal lancio della Stagione 5. Potrà essere sbloccata completando una sfida in-game oppure comprando il bundle "Mainframe" nello store. L'arma è caratterizzata da un design ultra leggero e un ottimo controllo in fase di ricarica, che garantiscono una buona accuratezza. In sostanza, la FiNN una via di mezzo tra i Fucili d'Assalto e le LMG.

Non mancano novità per Call of Duty Warzone, mentre il 28 agosto prenderanno il via i Games of Summer, che ospiteranno una serie di Prove e un Torneo Gunfight con la nuova mappa dello Stadio di Verdansk. Non dimenticate, inoltre, l'appuntamento col reveal di Call of Duty Black Ops Cold War in Warzone il 26 agosto.