COD Modern Warfare supporterà mouse e tastiera anche su PS4 e Xbox One

Call of Duty: Modern Warfare rappresenterà pure un ritorno alle origini, ma i ragazzi di Infinity Ward hanno rivolto lo sguardo anche al presente e al futuro. Lo sparatutto in arrivo a ottobre, infatti, sarà il primo della serie a supportare il cross-play tra PS4, Xbox One e PC, permettendo a tutti gli utenti di giocare assieme senza alcuna limitazione.

Il corretto bilanciamento sarà assicurato dall'implementazione di un matchmaking basato sul sistema di controllo. Coloro che decideranno di usare mouse e tastiera saranno accoppiati con giocatori che utilizzano le medesime periferiche. Lo stesso principio varrà per il pad. Un sistema, inoltre, impedirà ai furbetti di cambiare sistema di controllo durante lo svolgimento delle partite.

Non è finita qui! Nelle scorse ore è emerso in rete un altro dettaglio molto importante: Call of Duty Modern Warfare supporterà mouse e tastiera anche su PS4 e Xbox One! La conferma è arrivata direttamente attraverso le pagine del Blog Ufficiale di PlayStation. Chiaramente, per gli utenti console che decideranno di giocare con mouse e tastiera varranno le medesime regole esposte sopra.

Si tratta indubbiamente di un'ottima notizia, dal momento che tale scelta fornirà ai giocatori ancor più libertà di approccio al titolo. Call of Duty: Modern Warfare verrà lanciato il prossimo 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, anche in un'edizione da collezione con visore notturno denominata Dark Edition. Gli sviluppatori hanno inoltre confermato di non avere alcun piano per l'inclusione della battle royale in COD: Modern Warfare.