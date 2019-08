COD Modern Warfare: svelata la modalità Guerra Terrestre, supporta oltre 100 giocatori

Durante l'ampia presentazione del comparto multiplayer di Call of Duty Modern Warfare tenuta da Activision e Infinity Ward, è stata svelata la modalità Guerra Terrestre, che entra a far parte del pacchetto di gioco offerto dal nuovo capitolo della fortunata serie sparatutto in prima persona.

Come spiegato dagli sviluppatori, si tratta di una modalità particolarmente ambiziosa in termini numerici, dal momento che accoglierà partite da oltre 100 giocatori. Per quanto di primo acchito si potrebbe immediatamente rimandare il tutto ad una nuova Battle Royale sulla scia di Blackout di Call of Duty Black Ops 4, non è questo il caso: Guerra Terrestre è infatti una sorta di Dominio su larga scala, con le classiche bandiere sparse per la mappa da conquistare e proteggere. Pur aggiungendo all'impasto nuovi ingredienti che possano arricchire l'offerta ludica, l'intento di Infinity Ward è infatti quello di rimanere ancorati al core gameplay che ha storicamente caratterizzato la produzione: è per questo motivo che, ad esempio, sono state reintrodotte le Killstreak.

Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 25 ottobre 2019. Lo sparatutto di Activision, mostratosi oggi in un nuovo trailer dedicato al multiplayer, entrerà in fase Beta durante il mese di settembre.