COD Modern Warfare: svelate le specifiche della versione PC, richiesti 175GB di spazio!

I vertici di Activision e gli sviluppatori di Infinity Ward pubblicano finalmente la doppia scheda informativa con le specifiche di sistema minime e raccomandate della versione PC di Call of Duty Modern Warfare, attesa al lancio a fine ottobre.

Come accaduto di recente con il leak dei requisiti di sistema PC di Red Dead Redemption 2, ciò che risalta maggiormente nella doppia scheda delle specifiche Minime e Consigliate di COD Modern Warfare su PC è il dato relativo all'incredibile quantità di spazio richiesto per installare il gioco. A prescindere dalla propria configurazione, infatti, bisognerà destinare qualcosa come 175GB di spazio sul proprio hard disk prima di potersi immergere nelle battaglie singleplayer e multiplayer del nuovo sparatutto di Infinity Ward!

A seguire trovate la lista completa delle specifiche di Call of Duty Modern Warfare su PC:

Requisiti di sistema Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 64-bit (SP1) o Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 1650 o AMD Radeon HD 7950 - compatibili con DirectX 12

Memoria RAM: 8GB

Hard Disk: 175GB di spazio richiesto su disco

Requisiti di sistema Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit aggiornato con l'ultimo update

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 970 GTX 1660 o AMD Radeon R9 390 / RX 580 – compatibili con DirectX 12

Memoria RAM: 12GB

Hard Disk: 175GB di spazio richiesto su disco

Abbiamo perciò ancora qualche giorno di tempo per coccolare e supportare psicologicamente i GB liberi dei nostri poveri hard disk, salvo poi salutarli il 25 ottobre per tuffarci nelle battaglie campali di Call of Duty Modern Warfare su PC, PlayStation 4 e Xbox One assieme a tutti gli appassionati di FPS.