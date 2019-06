COD Modern Warfare: gli sviluppatori sono entusiasti del nuovo motore grafico

Il Principal Rendering Engineer a capo della divisione polacca di Infinity Ward, Michal Drobot, discute sulle pagine del blog ufficiale di Activision delle potenzialità del nuovo engine grafico utilizzato per dare forma all'universo sparatutto di Call of Duty Modern Warfare.

Pur senza entrare nello specifico del gameplay di COD Modern Warfare, Drobot spiega che "in precedenza, non potevamo creare scene di gioco con tanti triangoli o troppe geometrie a schermo. Il nuovo engine ci consente invece di renderizzare cinque volte più geometrie per fotogramma rispetto a quanto fatto in precedenza su console".

Secondo quanto illustrato dall'ingegnere di Infinity Ward, quindi, il sistema di rendering del nuovo Modern Warfare rappresenterà un vero e proprio salto generazionale rispetto a quanto offerto dalla grafica dei capitoli precedenti di Call of Duty: "In passato potevamo inserire soltanto dai tre ai cinque milioni di poligoni per frame. Grazie al nuovo engine, abbiamo innalzato sensibilmente quel limite teorico portandolo a 16-17 milioni di poligoni per fotogramma. Nei test condotti sul motore grafico abbiamo persino provato a spingere fino a raggiungere i 24 milioni di triangoli per frame, e questo solo per assicurarci di ottenere tutti i dati di cui avevamo bisogno per sviluppare il gioco".

Prima di lasciarvi alla bianca lavagna dei commenti per conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che la commercializzazione di COD Modern Warfare è prevista per il 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Su queste pagine trovate anche un approfondimento a firma di Franceso Fossetti con un focus su storia narrazione e gameplay dalla nostra prova in esclusiva.