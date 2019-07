COD Modern Warfare: teaser trailer del Gunsmith, il sistema di customizzazione delle armi

Dopo averci promesso delle mappe multiplayer ben strutturate in Call of Duty Modern Warfare, i ragazzi di Infinity Ward pubblicano sui propri canali social il primo teaser trailer del Gunsmith, il modulo che utilizzeremo per personalizzare le armi del nostro soldato digitale.

Sulla scorta delle informazioni condivise dal direttore editoriale di Activision, David Hodgson, scopriamo così che gli appassionati di sparatutto avranno a disposizione ben cinque slot da riempire con le armi primarie e secondarie predilette, ciascuna delle quali caratterizzata da più livelli di customizzazione.

I giocatori saranno così in grado di personalizzare l'esperienza di gioco sia nella campagna principale che nelle modalità multiplayer per adattare le armi equipaggiate e i relativi innesti al proprio stile. Lo stesso Hodgson, nel teaser trailer che potete ammirare in calce alla notizia, ci mostra un fucile d'assalto e le sue numerose componenti modulari. Dall'impugnatura al mirino olografico, fino ad arrivare alla foggia del calcio e al silenziatore, Infinity Ward promette di offrirci un ventaglio incredibilmente ampio di innesti tra cui scegliere.

Prima di lasciarvi al nuovo video di COD Modern Warfare, vi ricordiamo che l'ambizioso FPS di Activision sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Su queste pagine trovate anche l'approfondimento di Francesco Fossetti con la nostra prova esclusiva del multiplayer 2vs2 di Gunfight. A chi ci segue, ricordiamo infine che il reveal completo del multiplayer di COD Modern Warfare è atteso per giovedì 1 agosto.