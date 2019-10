COD Modern Warfare è "tirato a lucido" nel video dedicato alle migliorie grafiche su PC

Gli sviluppatori di Infinity Ward pubblicano un nuovo video gameplay di Call of Duty Modern Warfare dedicato esclusivamente alle migliorie offerte dal comparto grafico della versione PC.

Nel filmato, i programmatori e designer losangelini ci promettono che per il lancio di Modern Warfare, il nuovo atto della serie FPS di Call of Duty sarà "tirato a lucido" e offrirà la migliore esperienza grafica agli appassionati che decideranno di giocarlo su PC.

Oltre al non trascurabile vantaggio del frame rate sbloccato, la versione PC di COD Modern Warfare vanterà il supporto alla risoluzione 4K e alla tecnologia di illuminazione dinamica e in tempo reale del Ray Tracing, grazie alla quale potremo rendere ancora più realistiche le missioni della campagna e le modalità multiplayer con sfide in notturna basate sull'utilizzo del visore a infrarossi.

Sempre con la versione PC sarà poi previsto il supporto a NVIDIA Ansel e Highlights, le due funzioni che permettono all'utente di scattare e registrare ingame delle foto e dei video alla massima risoluzione, con la minor perdita possibile di qualità e senza impattare sulle prestazioni delle schede grafiche della casa verde.

Il lancio di Call of Duty Modern Warfare è previsto per il sempre più prossimo 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il nuovo atto della saga sparatutto di Activision vanterà un nuovo sistema Battle Pass, ci permetterà di effettuarne il download modulare e, come promesso a più riprese dagli autori di Infinity Ward, non avrà Loot Box o Casse Premio.