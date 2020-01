COD Modern Warfare: torna Shipment 24/7 tra le playlist settimanali

Continuano gli aggiornamenti settimanali di Call of Duty: Modern Warfare e, puntuale come ogni martedì, Infinity Ward propone ai propri utenti una nuova serie di playlist tra le quali è presente anche una delle più amate dai giocatori dello sparatutto in prima persona.

Le tre nuove playlist settimanali includono infatti una nuova variante dello Scontro, che consiste questa volta in duelli 2 contro 2 in cui ciascun giocatore non deve utilizzare una classe predefinita ma può decidere quali bocche da fuoco portarsi in battaglia, e Deathmatch Domination, una sorta di mix tra le modalità Dominio e Deathmatch a Squadre. A queste due si aggiunge anche Shipment 24/7, che permetterà agli utenti di giocare a svariate modalità sempre nella stessa mappa. Si tratta come ben saprete della playlist più amata dai giocatori, dal momento che le ridotte dimensioni dell'arena permettono di effettuare un gran numero d'uccisioni, accumulare tantissimi punti esperienza e sbloccare in men che non si dica tutte le mimetiche (ad eccezione di quelle legate al colpo a distanza, che per ovvie ragioni non possono essere eseguite in Shipment).

Gli sviluppatori hanno inoltre dato il via ad una piccola promozione per favorire gli utenti ai quali mancano solo pochi livelli per completare il Pass Stagionale. Fino al prossimo 3 febbraio, infatti, potrete acquistare i singoli livelli al prezzo di 100 Punti COD al posto dei classici 150: ciò significa che ogni livello vi costerà un solo euro.

Vi ricordiamo che mancano ormai solo due settimane al termine della stagione e, stando alle ultime indiscrezioni, con la Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare potrebbe tornare anche Ghost, uno dei personaggi più apprezzati dell'intera serie.