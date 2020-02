COD Modern Warfare: tornano Shoot House e Shipment, doppi XP da domani

Nell'ultima settimana prima dell'arrivo della Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare è possibile giocare in nuove playlist che coinvolgono le mappe più apprezzate da parte della community.

Per la prima volta dall'uscita dello sparatutto, è infatti possibile scegliere tra le playlist Shoothouse 24/7 e Shipment 24/7, che fino ad ora sono state proposte singolarmente o in un'unica playlist che le vedeva alternarsi in modo casuale. A queste si aggiunge anche la modalità inedita che prende il nome di Face Off Grind e consiste nell'ennesima variante dello Scontro all'interno della quale si sfidano due squadre composte da una coppia di giocatori in arene più piccole di quelle solite.

A partire da domani, 5 febbraio 2020 alle ore 19:00, sarà inoltre possibile approfittare di un'intera settimana di Punti Esperienza Doppi grazie ai quali aumenterete in maniera incredibilmente veloce il livello delle armi, quello del Pass Battaglia e quello del profilo. Si tratta insomma di un'occasione da non perdere, soprattutto se si considera la presenza di playlist come Shoot House e Shipment nelle quali si accumulano rapidamente uccisioni e colpi a distanza per completare tutte le mimetiche.

In attesa che gli sviluppatori facciano l'annuncio ufficiale delle novità in arrivo con la prossima stagione, vi ricordiamo che alcuni indizi suggeriscono il ritorno di Ghost nella Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare. C'è anche chi sostiene che la battle royale non faccia parte del prossimo aggiornamento, che avrà invece come protagonista assoluta la modalità Guerra Terrestre 100 contro 100, una variante di quella già presente sin dall'uscita che coinvolge però una mappa dalle dimensioni molto più grandi.