COD Modern Warfare: il trailer di annuncio ha superato le 20 milioni di visualizzazioni

Solo pochi giorni fa, giovedì 30 maggio, Activion ha finalmente dissipato l'aura di mistero che circondava la nuova iterazione del franchise di Call of Duty, mostrando al pubblico il trailer di annuncio di COD Modern Warfare.

Ebbene, sembra che il titolo sia riuscito ad attirare su di sè l'attenzione di un pubblico decisamente numeroso. Dalla pubblicazione del filmato sul canale Youtube ufficiale di Call of Duty ad oggi, il trailer del nuovo COD ha infatti collezionato ben più di venti milioni di visualizzazioni! Precisamente, nel momento in cui scriviamo, la presentazione del nuovo Modern Warfare è stata visualizzata 20.483.902 visualizzazioni. Un risultato alquanto interessante, soprattutto se considerato che il gioco è stato annunciato solamente tre giorni fa circa. A diffondere una sensazione di ottimismo presso il team di Infinity Ward potrebbero inoltre contribuire i dati relativi al parere espresso dagli utenti Youtube che hanno visionato il trailer di annuncio di Call of Duty: Modern Warfare. Il video ha infatti ad ora riscosso l'approvazione di quasi 400.000 persone, a fronte di circa 14.000 "pollici versi".



Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal prossimo 25 ottobre. Per maggiori informazioni, sulle pagine di Everyeye potete trovare una ricca anteprima di Call of Duty Modern Warfare, realizzata dal nostro Francesco Fossetti, volato a Los Angeles per l'occasione.