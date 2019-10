COD Modern Warfare: trapela online la lista delle armi incluse nel gioco

Mancano ancora 20 giorni al lancio di Call of Duty: Modern Warfare, e i data miner stanno sfruttando il tempo a loro disposizione frugando all'interno del codice della Beta per PC, ormai conclusa.

I leaker con cui è in contatto la redazione di VGSources affermano di aver scovato la lista completa delle armi che saranno incluse nel gioco, comodamente suddivisa in categorie. Prima di mostrarvela, dobbiamo necessariamente chiarire alcune cose: la lista non è ufficiale, pertanto vi consigliamo di non prendere le informazioni al suo interno per certe. Inoltre, anche se i data miner sembrano essere certi della sua accuratezza (molte sono effettivamente apparse nella Beta di COD Modern Warfare), non è escluso che gli sviluppatori possano decidere di rimuoverne, o sostituirne, alcune, oppure di renderne disponibile una selezione tramite aggiornamenti post-lancio. Detto ciò, andiamo alla scoperta della lista:

Fucili d'Assalto

Oden

AK-12

Honey Badger

AK-47

FAL

M13

FR 5.56

FN Scar 17s

Kilo 141

M4A1

Mitra

UMP-45

AK-74

PP-19 Bizon

AUG

MP5

Uzi

MP7 (akimbo)

P90

Fucili a pompa

Spas-12

Origin 12

Model 680

725

R9-0

Mitragliatrici leggere

MG34

M91

SA87

PKM

Fucili Marksman

M14

Kar98k

MK2 Carbine

Launcher

MGL-32 Grenade Launcher

Rambo Grenade Launcher

PILA

Strela-p

JOKR

RPG-7

SA-24 Grinch Infrared SAM

MGL-32 Incendiary Launcher

Fucili da cecchino

HDR

Dragunov

AX-50

Crossbow

Intervention

Pistole

.357

.50 GS (akimbo)

X16 (akimbo)

.44 Magnum (akimbo)

1911 (akimbo)

M19

USP 45

Per scoprire se la lista è attendibile, dovremo attendere il 25 ottobre, giorno in cui Call of Duty: Modern Warfare arriverà sugli scaffali in versione PlayStation 4, Xbox One e PC. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto com'è stato riportato in vita il celebre Capitano Price, mentre un altro leak potrebbe aver svelato tutte le modalità di gioco di COD Modern warfare.