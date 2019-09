COD Modern Warfare: trovati dei riferimenti alla Battle Royale nell'Open Beta per PC

Con l'Open Beta di Call of Duty: Modern Warfare ormai disponibile su tutte le piattaforme, non stupisce affatto che i giocatori abbiano cominciato a curiosare tra i file della versione PC. Ciò che hanno scoperto è davvero interessante: nonostante sia sempre stata esclusa dagli sviluppatori, sembra sia prevista anche una modalità Battle Royale.

Il leak menziona le location della mappa, diversi oggetti utilizzabili e anche una valuta di gioco, chiamata Plunder. I luoghi hanno nomi piuttosto comuni, come Banca, Ospedale, Negozio di Armi, Stazione di Polizia, Stazione di Servizio, Gulag e così via. Tra gli oggetti scovati figurano i classici medikit, le corazze e persino l'alcol, che secondo i leaker potrebbe fungere da energy drink come in PUBG o da antidolorifico. Il loot è inoltre caratterizzato da livelli di rarità con diversi colori, meccanica ormai diffusa in tutti i giochi di questo tipo. Il Plunder sembra invece essere una valuta ottenibile sul campo di battaglia, anche se non è chiaro se potrà essere utilizzata direttamente durante le partite (come nel defunto Radical Heights) o tra un round e l'altro.

Ci teniamo a precisare che nessuna delle informazioni sopra riportate può essere considerata ufficiale, pertanto vi consigliamo di prenderle come delle semplici indiscrezioni. Infinity Ward non ha mai confermato l'inclusione di una modalità Battle Royale, limitandosi a riferire di essere concentrata sullo sviluppo delle modalità multigiocatore classiche. Staremo a vedere.

Prosegue, intanto, l'Open Beta multipiattaforma votata al testing delle funzionalità cross-play di Call of Duty: Modern Warfare. Il lancio del gioco completo è previsto per il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.