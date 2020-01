COD Modern Warfare: l'ultima patch cancella tutti i progressi?

Una volta scaricato ed installato l'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare potreste imbattervi in un particolare errore del gioco che chiede al primo avvio di cancellare tutti i vostri progressi.

Sebbene molti giocatori siano entrati nel panico alla lettura dell'errore, sembra che il problema non sia poi così grave. Se al primo avvio dello sparatutto doveste imbattervi nella richiesta di rimuovere tutti i vostri progressi e resettare il profilo, potete tranquillamente cliccare su "Sì". In questo caso verranno cancellate solo le statistiche legate al vostro account e i loadout registrati, mentre tutti i progressi legati alle armi, alle mimetiche e al Pass Stagionale non andranno in alcun modo persi. Se invece tenete particolarmente alle vostre statistiche, il consiglio che possiamo darvi è quello di chiudere il gioco e attendere che gli sviluppatori risolvano il problema, anche se non è ben chiaro quali siano i tempi d'attesa in questo caso.

Vi ricordiamo che l'ultima patch di Call of Duty: Modern Warfare introduce una nuova sfida utile a sbloccare la Balestra e ben cinque slot per le classi personalizzate oltre ad una lunga serie di bugfix e modifiche ad armi e gadget.