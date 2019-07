COD Modern Warfare: Video Anteprima esclusiva in 4K della modalità Gunfight

In Call of Duty: Modern Warfare il multigiocatore continuerà a rivestire un ruolo fondamentale nell'economia di gioco. Non potrebbe essere altrimenti per la serie Activision, da sempre uno dei punti di riferimento in tal senso.

I ragazzi di Infinity Ward hanno in serbo per i giocatori una nuova e frenetica modalità di gioco 2 contro 2 denominata Gunfight, che propone scontri in mappe dalle dimensioni piuttosto contenute. Alle due coppie di giocatori vengono assegnate armi in maniera totalmente casuale (shotgun, fucili di precisione, mitragliette, ecc), pertanto devono essere bravi a variare in continuazione la loro strategia di gioco e le regole d'ingaggio.

Il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di provare in esclusiva italiana la modalità Gunfight, e ha raccolto tutte le sue impressioni al riguardo nella Video Anteprima che potete visionare in apertura di notizia. Le sensazioni offerte da Modern Warfare sono estremamente positive, dal momento che offre scontri serrati ma mai frettolosi, con un ritmo che si avvicina in maniera esemplare a quello dell'episodio originale. Se volete saperne ancora di più, tra le nostre pagine trovate anche l'anteprima di Gunfight.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che il reveal completo del multiplayer verrà effettuato il primo agosto. L'approdo sul mercato di Call of Duty: Modern Warfare è invece previsto per il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.