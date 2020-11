COD Modern Warfare e Warzone: 120fps su Xbox Series X, ma non su PS5

Zitta zitta, senza far rumore, Infinty Ward ha introdotto il supporto ai 120fps in Call of Duty Modern Warfare e Warzone per Xbox Series X, una funzione che aumenta a dismisura la fluidità sui televisori compatibili facendo la gioia dei puristi del gameplay.

Nelle note dell'ultima patch non c'è alcuna menzione della novità, ma i primi test di Digital Foundry confermano che adesso Warzone punta ai 120fps su Xbox Series X, anche se non li raggiunge in maniera costante, oscillando piuttosto tra i 110fps e il limite massimo di 120fps. Ancor più stranamente, la funzione non è stata introdotta su PlayStation 5, console che, nonostante la potenza bruta leggermente inferiore, è quasi sicuramente in grado di puntare al medesimo framerate. Digital Foundry conferma che su PS5 Call of Duty Warzone gira a un massimo di 60fps, anche in Modalità Performance.

Raggiunte da Eurogamer, Activision e Infinity Ward hanno preferito non commentare. L'arrivo del supporto ai 120fps su PS5 potrebbe essere solo una questione, mentre il mancato annuncio in merito ad Xbox Series X potrebbe essere ricondotto alla volontà di non distogliere l'attenzione dalla più grande novità del momento, il nuovo capitolo Call of Duty Black Ops Cold War.