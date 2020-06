COD Modern Warfare e Warzone: appare in game un messaggio contro il razzismo

Come avrete notato avviando Call of Duty Modern Warfare e Warzone nel corso delle ultime ore, Activision ha pubblicato un piccolo aggiornamento per lo sparatutto online al fine di inserire nel gioco un importante messaggio a supporto del movimento Black Lives Matter.

Accedendo alle schermate del multigiocatore classico o della battle royale appare infatti il seguente messaggio:

"BLACK LIVES MATTER

La nostra comunità sta soffrendo. Le sistematiche ingiustizie che danneggiano la nostra comunità sono nuovamente in primo piano. Call of Duty e Infinity Ward sostengono l'uguaglianza e l'integrazione. Ci opponiamo al razzismo e alle ingiustizie che la comunità di colore subisce. Finché non avverrà un cambiamento e il concetto "Black Lives Matter" ("le vite delle persone di colore contano") non ci concretizzerà, non saremo mai quella comunità che aspiriamo ad essere."

Insomma, il team di sviluppo ha deciso non solo di procedere con il pugno duro verso i razzisti di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, ma anche di inserire nel gioco questo banner attraverso il quale si schiera a supporto del movimento nato in seguito all'omicidio di George Floyd.

Prima di lasciarvi ad uno screenshot del messaggio, vi ricordiamo che la Stagione 4 di COD Modern Warfare e Warzone è stata rinviata a data da destinarsi proprio per i recenti avvenimenti.