COD Modern Warfare e Warzone: arrivano il bundle di Ghost e 2 nuove mappe

Come ormai da tradizione ogni lunedì, anche oggi Activision e Infinity Ward hanno pubblicato un nuovo post sul sito ufficiale di Call of Duty Modern Warfare e della modalità Warzone per svelare tutte le novità della settimana, che si prospetta piuttosto ricca.

Il piatto forte dell'aggiornamento settimanale riguarda sicuramente l'arrivo di due nuove mappe: Aisle 9 e Hardhat. La prima mappa è dedicata esclusivamente alla modalità scontro ed avrà una playlist interamente dedicata a lei per i prossimi 7 giorni, Clean Up on Aisle 9, che permetterà di familiarizzare con la nuova ambientazione in alcune modalità 3 contro 3 come TDM, Uccisione Confermata e Dominio. Hardhat, invece, è la riedizione di una mappa già vista in Call of Duty Modern Warfare 3 ed è dedicata alle modalità 6 contro 6. Proprio come Aisle 9, anche l'altra arena avrà una playlist 24/7 per tutta la prossima settimana.

Per quello che riguarda invece Warzone, i giocatori potranno ora trovare anche mitragliette e fucili d'assalto (AK-47, M13, Kilo 141, Ram-7, Striker 45 e altri) nei loadout del Gulag. Passando invece alle modalità, gli sviluppatori hanno annunciato l'arrivo della modalità Malloppo per squadre da quattro giocatori. Al Malloppo per 4 si aggiungerà anche la modalità a tempo "Battle Royale Classica", che rimuove dal gioco le stazioni d'acquisto, i contratti e il gulag, rendendo l'esperienza molto più simile a quella degli altri esponenti del genere.

A coinvolgere tutti gli utenti di multiplayer classico e battle royale è l'arrivo di un nuovo bundle operatore dedicato a Ghost, il quale conterrà una skin classica del personaggio, progetti ed altri orpelli estetici come ciondoli ed emblemi.

