COD Modern Warfare e Warzone: arrivano l'operatrice Farah e lo Scontro con coltelli

A poco meno di 24 ore dal consueto aggiornamento settimanale di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, Infinity Ward e Activision hanno svelato tutte le novità in arrivo nello sparatutto in prima persona.

La principale novità della settimana riguarda sicuramente il nuovo bundle operatore in vendita nel negozio, grazie al quale potrete non solo accedere ad una serie di mimetiche extra per i veicoli, emblemi e progetti, ma anche alla skin di Farah utilizzabile sia nelle modalità multiplayer classiche che nella battle royale. Passando invece alla rotazione settimanale della playlist, a partire da domani non sarà più possibile giocare a Shipment 24/7, modalità che verrà sostituita da Shoot the Rusty Ship 24/7, ovvero un mix di Shoot House, Rust e Shipment che si alterneranno in maniera casuale. Ad accompagnare questa playlist troviamo poi Demolizione e l'interessante Scontro 3 contro 3 in cui tutti i giocatori possono utilizzare solo ed esclusivamente coltelli.

In attesa di scoprire le prossime novità del gioco, vi ricordiamo che gli ingenti investimenti di Activision in COD Warzone permetteranno al team di sviluppo di pubblicare molti più contenuti nel corso dei prossimi mesi.

Sapevate che è ora possibile segnalare i cheater in COD Modern Warfare e Warzone?