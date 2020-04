COD Modern Warfare e Warzone: come ottenere gratis 10 livelli del Pass Battaglia

Activision e infinity Ward hanno deciso di fare un gradito regalo a tutti i possessori del Pass Battaglia della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare e della sua modalità battle royale, Warzone.

La promozione, che ribadiamo è dedicata esclusivamente ai giocatori provvisti della versione a pagamento del Pass Stagionale dello sparatutto, permette di ottenere in maniera del tutto gratuita ben 10 "Salti di livello", così da avanzare velocemente nel pass e ricevere numerose ricompense. Per ottenere questo bonus gratuito non dovete far altro che effettuare il login ai server di gioco, visitare la sezione Negozio della schermata principale di una qualsiasi delle modalità multiplayer (classico, Warzone e Spec Ops) e scorrere fino a trovare il pacchetto gratuito tra i contenuti "Solo per te". Va precisato che chiunque abbia già raggiunto il livello 100 non riceverà alcun gettone, dal momento che in COD Modern Warfare e Warzone non è possibile raggiungere livelli superiori al 100. Nel caso in cui foste sprovvisti di Battle Pass, gli sviluppatori hanno fatto sapere che i 10 livelli gratuiti vi verranno forniti al momento dell'acquisto del pass. L'offerta in questione sarà valida fino alle ore 20:00 di domenica 5 aprile 2020, quindi dovreste affrettarvi se avete bisogno di questo piccolo extra per ottenere skin, progetti ed emblemi.

