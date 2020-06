COD Modern Warfare e Warzone: come ottenere gratis il progetto 'Occhi Demoniaci'

Infinity Ward ha di recente aggiunto un nuovo progetto gratuito in Call of Duty Modern Warfare e la modalità free to play Warzone, il quale permette di sbloccare nell'armeria una versione personalizzata dello shotgun Origin-12. Cerchiamo di capire cosa fare per aggiungerlo alla propria collezione in maniera gratuita.

In maniera simile a quanto visto con l'apprezzato Allagamento, ovvero il progetto utile ad ottenere l'MP5 rosso, anche Occhi Demoniaci fa parte di un bundle gratuito che viene assegnato in maniera completamente casuale ai giocatori. L'unico modo per riscattare questo premio è accedere tutti i giorni alle modalità online dello sparatutto e controllare se in corrispondenza della scheda Negozio è presente il banner verde con su scritto "Bundle Gratis". In questo caso non dovete far altro che visitare il negozio e acquistare il bundle nella sezione "Solo per te".

Ecco di seguito tutti gli oggetti inclusi nel pacchetto:

Occhi Demoniaci - Progetto raro per il fucile a canna liscia Origin-12

- Progetto raro per il fucile a canna liscia Origin-12 Furia Rossa - Emblema epico

- Emblema epico Sciocco - Biglietto da visita raro

Va precisato che questo è solo uno dei tanti bundle gratuiti che potrebbero capitarvi al login e, con un po' di fortuna, potreste anche recuperarne più di uno con un singolo accesso ai server.

