COD Modern Warfare e Warzone: come ottenere gratis i Twitch Drops della Season 3

Tornano ancora una volta i Twitch Drops di Call of Duty Modern Warfare e della modalità gratuita Warzone, grazie ai quali sarà possibile per una manciata di giorni entrare in possesso di oggetti unici per la personalizzazione del proprio personaggio e del proprio profilo.

Per fare in modo che il vostro profilo Twitch sia abilitato a ricevere queste ricompense dovete innanzitutto collegarlo all'account di Call of Duty. Per effettuare il collegamento basta visitare il sito ufficiale dello sparatutto, effettuare l'accesso al proprio profilo ed entrare nella sezione "account collegati", dove dovreste riuscire a vedere l'icona di Twitch in fondo e un tasto per procedere al collegamento: cliccateci sopra ed effettuate il login alla piattaforma di streaming. Una volta svolto questo semplice compito, non vi resta altro da fare che iniziare a vedere una diretta Twitch che abbia il tag "Drop attivi" o la seguente dicitura poco sotto al titolo: "Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense. Puoi ottenere una sola ricompensa per streaming". Vi ricordiamo che per essere sicuri di ricevere i drop è fondamentale che l'audio della diretta non sia disabilitato e che la scheda sia in primo piano (non necessariamente a schermo intero).

Ecco di seguito le ricompense che si possono ottenere tramite Twitch Drops:

Biglietto da visita Swing into Action - guarda 1 ora di streaming

Emblema Skull Trooper - guarda 2 ore di streaming

Orologio Crimson Standard - guarda 3 ore di streaming

La possibilità di ottenere queste ricompense gratuite resterà attiva fino al prossimo mercoledì 6 maggio 2020 alle ore 19:00 italiane.

