COD Modern Warfare e Warzone: come ottenere i pacchetti gratis Standard Issue

Con l'inizio della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone sono arrivati anche tantissimi nuovi oggetti per la personalizzazione degli operatori e del proprio profilo online, così da sfoggiare nelle lobby pre-partita emblemi e biglietti da visita rari.

A questo proposito, pare che alcuni di questi bundle contenenti elementi cosmetici stiano arrivando in maniera completamente gratuita per un grosso quantitativo di utenti, sebbene non sia ancora chiaro se le distribuzione dei pacchetti avvenga in maniera casuale o solo a chi ha effettuato l'acquisto del Pass Battaglia della Stagione 2. Per scoprire se siete tra i fortunati che possono ottenere questi bonus non dovete far altro che avviare Call of Duty Modern Warfare e in qualsiasi modalità, compresa Warzone, e osservare se in alto a destra, in corrispondenza della scheda Negozio, sia presente un banner di colore verde che segnala la presenza di un bundle gratis. Se vedete questa dicitura significa che scorrendo tra i pacchetti disponibili nel negozio fino a raggiungere la sezione "Solo per te" troverete un bundle che può essere riscattato senza costi aggiuntivi.

Tra i bundle attualmente disponibili troviamo quello contenente un Gettone XP Doppi e tre diversi pacchetti chiamati Standard Issue, al cui interno sono presenti biglietti da visita, emblemi animati e tanto altro.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare SKS e Renetti gratis in COD Modern Warfare e Warzone?