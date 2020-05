COD Modern Warfare e Warzone: come sbloccare DLC gratis con COD Mobile

Grazie ad una nuova promozione è possibile riscattare alcuni contenuti gratuitamente in Call of Duty Modern Warfare e Warzone grazie a Call of Duty Mobile, sparatutto free to play per smartphone e tablet.

Tutto ciò che bisogna fare per sbloccare l'esclusivo orologio da sfoggiare sia nel multiplayer classico che nella battle royale non bisogna far altro che collegare il proprio profilo ufficiale di Call of Duty a COD Mobile. Esistono principalmente due modi per svolgere questo semplice compito e i passaggi da seguire cambiano in base al fatto che possediate o meno un account sul titolo per cellulari e tablet. Se non avete mai giocato a COD Mobile, allora basta avviare il gioco per la prima volta ed effettuare il primo accesso con le credenziali del proprio account Call of Duty. Se invece disponete già di un profilo sullo sparatutto mobile basta effettuare il login con le vostre credenziali e, una volta entrati nel menu principale, entrare nel menu delle impostazioni (il simbolo della rotella in alto a destra) e poi selezionare l'icona relativa ai social nell'angolo in alto: a questo punto vi si aprirà una schermata attraverso la quale è possibile collegare il proprio profilo esistente a quello di Call of Duty.

L'orologio dovrebbe essere automaticamente inviato al vostro armadietto di Modern Warfare e Warzone entro 72 ore dal collegamento con COD Mobile. Nel caso in cui non doveste ricevere l'oggetto, provate a controllare la pagina del profilo sul sito ufficiale, poiché potrebbe essere necessario verificare l'account per sbloccare le ricompense. Dovreste inoltre ricevere in Call of Duty Mobile una skin di Outrider in versione Artico, la quale può essere riscattata direttamente dal menu della posta.

Vi ricordiamo che avete solo pochi giorni per poter ottenere in maniera completamente gratuita i nuovi ed esclusivi Twitch Drops della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare, i quali includono un emblema, un orologio e un biglietto da visita. Sulle nostre pagine trovate anche una guida per sbloccare la skin ossidiana e l'MK9 Bruen in COD Modern Warfare e Warzone.