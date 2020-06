COD Modern Warfare e Warzone: come sbloccare gratis il Rytec AMR

Come ormai da tradizione, Infinity Ward ha pubblicato l'aggiornamento di metà Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, che introduce numerose novità. A questo proposito, tutti i giocatori possono ora sbloccare il nuovo fucile di precisione Rytec AMR completando una sfida in qualsiasi modalità di gioco.

Ecco di seguito i requisiti per sbloccare l'arma gratuitamente e senza ricorrere all'acquisto di un bundle nel negozio:

"Usando un fucile di precisione o un fucile tattico, esegui 3 uccisioni Puntamento rapido in 15 partite diverse."

Tradotto in parole povere, bisogna eseguire 3 quickscope in una sola partita per ben 15 volte. Si tratta di un compito molto semplice se siete soliti utilizzare fucili di precisione, un po' meno se non amate giocare con questo genere di arma. Se rientrate nella prima categoria, allora non avete bisogno dei nostri consigli, in caso contrario abbiamo qualche trucchetto che vi tornerà utile per sbloccare questo nuovo fucile nel minor tempo possibile.

Per velocizzare il completamento della sfida vi suggeriamo di utilizzare il fucile tattico Kar98k montando sull'arma tutti gli accessori che rendono più rapida l'attivazione della modalità mirino. A questo punto non vi resta che gettarvi nella mischia ed effettuare almeno tre uccisioni sparando un istante dopo aver premuto il tasto per mirare. Utilizzando il Kar98k avrete potenza di fuoco a sufficienza per eliminare un nemico con un solo colpo e una cadenza di fuoco tale da poter sparare una seconda volta senza attendere troppo. Nel caso in cui l'arma non dovesse piacervi potete sempre provare con altri fucili tattici o con il Dragunov, anch'esso in grado di sparare rapidamente più colpi. Purtroppo non c'è nulla a schermo che possa segnalare l'esecuzione di un quickscope e dovrete controllare i progressi nella sfida manualmente nella schermata "Modifica equipaggiamenti".

Va precisato che la sfida si completa molto più facilmente nelle modalità multigiocatore classiche di Modern Warfare e, a meno che non vogliate provare a completarla in Malloppo o Zuffa a Squadre in Warzone, vi suggeriamo di attendere il prossimo weekend di prova gratuito dello sparatutto per sbloccare l'arma.