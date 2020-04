COD Modern Warfare e Warzone: come sbloccare MK9 Bruen e mimetica Ossidiana

La patch 1.20 di COD Modern Warfare ha introdotto la nuova mitragliatrice leggera MK9 Bruen e la nuova mimetica Ossidiana. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare entrambi gli oggetti, in modo da poterli utilizzare sia in COD Modern Warfare che in Warzone.

Per sbloccare la mitragliatrice leggera MK9 Bruen e la mimetica Ossidiana in COD Modern Warfare e Warzone bisogna completare una serie di sfide. Vediamo come fare.



Come sbloccare mimetica Ossidiana in COD Modern Warfare e Warzone

Per sbloccare la mimetica Ossidiana dovete prima aver sbloccato la mimetica Oro. Se ancora non lo avete fatto e avete bisogno di aiuto, potete consultare la nostra guida che vi spiega come sbloccare la mimetica Oro in COD Modern Warfare.

Una volta in possesso della mimetica Oro, la mimetica Ossidiana può essere sbloccata singolarmente per ogni classe di armi, portando a termine la sfida della relativa categoria:

Fucili d'assalto : 15 uccisioni in una partita per 200 volte

: 15 uccisioni in una partita per 200 volte Mitragliette : 15 uccisioni in una partita per 150 volte

: 15 uccisioni in una partita per 150 volte Mitragliatori leggeri : 15 uccisioni in una partita per 150 volte

: 15 uccisioni in una partita per 150 volte Fucili a Pompa : 15 uccisioni in una partita per 150 volte

: 15 uccisioni in una partita per 150 volte Fucili di Precisione : 15 uccisioni in una partita per 125 volte

: 15 uccisioni in una partita per 125 volte Pistole : 15 uccisioni in una partita per 100 volte

: 15 uccisioni in una partita per 100 volte Scudi : 750 uccisioni

: 750 uccisioni Coltelli : 10 uccisioni in una partita per 125 volte

: 10 uccisioni in una partita per 125 volte RPG : 5 uccisioni in una partita per 150 volte

: 5 uccisioni in una partita per 150 volte Pila, Joker e Strela-P: distruggi un veicolo 100 volte

Come sbloccare MK9 Bruen in COD Modern Warfare e Warzone

Ci sono due modi per ottenere il mitragliatore leggero MK9 Bruen in COD Modern Warfare e Warzone. Il più diretto consiste semplicemente nel comprarlo dallo store in-game al prezzo di 1.200 Punti COD.

In alternativa, è possibile sbloccare l'MK9 Bruen completando la sfida che richiede di effettuare 3 uccisioni quando il nemico è vicino al fumo usando un LMG in 15 partite diverse. Voi siete già riusciti a sbloccarla? Fatecelo sapere nei commenti.