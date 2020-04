COD Modern Warfare e Warzone: come sbloccare SKS e Renetti gratis

Con l'arrivo della stagione 3 di COD Warzone e Modern Warfare, i giocatori possono sbloccare il nuovo fucile di precisione SKS e la nuova pistola Renetti. Vi spieghiamo come ottenere gratuitamente queste due armi in Modern Warfare, e Warzone.

Entrambe le bocche da fuoco fanno parte delle ricompense incluse nel pass della Stagione 3 di COD Modern Warfare e Warzone. Per sbloccarle, tuttavia, non sarà necessario acquistare il pass. Vediamo come ottenerle gratuitamente.

Come sbloccare la pistola Renetti

La pistola Renetti viene sbloccata raggiungendo il livello 15 del pass battaglia della stagione 3 di COD Modern Warfare. Si tratta della porzione gratuita del pass battaglia, quindi per raggiungere l'obiettivo non avrete bisogno di acquistare il pass premium.

La Renetti si presenta come una pistola semiautomatica bilanciata che include una modifica per sparare a tre colpi ed è letale a distanza ravvicinata.

Come sbloccare il fucile di precisione SKS

Per sbloccare il fucile di precisione SKS dovrete raggiungere il livello 31 del pass battaglia della stagione 3 di COD Modern Warfare. Anche in questo caso, si tratta della porzione gratuita del pass.

L'SKS è un leggero fucile di precisione camerato semiautomatico molto scattante, che vanta una cadenza di tiro al di sopra di qualsiasi arma nella sua categoria. Potrete personalizzarlo grazie ai progetti o presso l'armeria per adattarlo alle vostre esigenze.

In alternativa, se volete accelerare i tempi e ottenere il prima possibile queste armi, avete sempre la possibilità di acquistare il pass stagionale e sborsare 2400 COD Points per sbloccare istantaneamente i primi 20 livelli, ottenendo da subito la pistola Renetti, e in seguito il fucile SKS dopo aver guadagnato gli 11 livelli rimanenti per arrivare al livello 31.