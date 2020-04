COD Modern Warfare e Warzone: come sbloccare il Tamagotchi Nero

Il Tomogunchi nero è una delle ricompense più ambite del Pass Battaglia della Stagione 3 di COD Modern Warfare e Warzone. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo e ottenerlo all'interno dei due giochi.

Come vi abbiamo già spiegato nella nostra guida al Tomogunchi, questo particolare oggetto si presenta come un orologio da polso indossabile dai giocatori di Call of Duty, caratterizzato dal fatto di replicare alcune funzionalità del Tamagotchi, il celebre animaletto elettronico prodotto dalla Namco Bandai nel 1996.

Con l'arrivo della Stagione 3, i possessori del nuovo Pass Battaglia possono sbloccare il Tomogunchi nero in COD Modern Warfare e Warzone. Vediamo come.

Come sbloccare il Tomogunchi Nero in COD Modern Warfare e Warzone

Per sbloccare il Tomogunchi Nero in COD Modern Warfare e Warzone, tutto quello che dovete fare è raggiungere il livello 93 del Pass Battaglia della Stagione 3. Per riuscire nell'intento, dunque, dovrete accumulare una grande quantità di punti esperienza fino ad arrivare al livello 93, partecipando alle varie attività di gioco di COD Modern Warfare e Warzone.

Segnaliamo che, al contrario delle armi Grau 5.56 e Striker 45 ottenibili gratis, per sbloccare il Tomogunchi Nero è necessario aver acquistato il Pass Battaglia della Stagione 3. Con l'occasione ricordiamo che acquistando il pass si ottengono immediatamente un boost dei punti esperienza, una skin di Alex e una variante del costume di Yegor oltre ad una skin per il quad.

Il Tomogunchi Nero reagirà alle uccisioni effettuate sul campo da battaglia, saranno proprio le kill infatti ad alimentare il vostro animaletto virtuale. Se volete dargli un'occhiata, vi basta guardare l'immagine riportata in calce.