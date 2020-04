COD Modern Warfare e Warzone: come tenere traccia di tutte le statistiche

Volete migliorarvi in Call of Duty Modern Warfare e Warzone e avete bisogno di un software che vi permetta di osservare con attenzione tutte le vostre statistiche? Nessun problema, poiché da oggi basta un click per fare quanto detto sopra.

Di recente, infatti, è stato introdotto il supporto sia al multiplayer classico che alla battle royale dell'ultimo Call of Duty sul portale Tracker.gg. Per poter dare uno sguardo a tutti i propri risultati all'interno del gioco non bisogna far altro che visitare la sezione del sito dedicata a Warzone o quella dedicata a Modern Warfare e collegare il proprio profilo Battle.net, PlayStation Network o Xbox Live cliccando sul tasto "Link profile" in alto a destra dello schermo: vi apparirà a schermo un menu in cui selezionare il gioco e la piattaforma così da poter accedere all'account della relativa piattaforma. Una volta effettuato il login potrete controllare tantissime statistiche come le uccisioni effettuate con la vostra arma preferita, la quantità di serie d'uccisioni utilizzate e la percentuale di vittorie. Nella schermata del vostro profilo è anche possibile passare da una modalità all'altra cliccando sui banner poco sopra le statistiche con su scritto "multiplayer" e "Warzone".

Dando invece un'occhiata poco sotto al proprio nickname è possibile notare diversi tasti:

Overview: si tratta della pagina principale con le statistiche relative al rateo uccisioni/morti, il tempo di gioco, la precisione e tanto altro

si tratta della pagina principale con le statistiche relative al rateo uccisioni/morti, il tempo di gioco, la precisione e tanto altro Matches: è un resoconto delle vostre ultime partite, così da comprendere meglio l'andamento di ogni match e la percentuale di vittorie dell'ultima sessione

è un resoconto delle vostre ultime partite, così da comprendere meglio l'andamento di ogni match e la percentuale di vittorie dell'ultima sessione Modes: è una lista completa delle modalità di gioco grazie alla quale potete vedere i vostri risultati in ognuna di esse

è una lista completa delle modalità di gioco grazie alla quale potete vedere i vostri risultati in ognuna di esse Weapons: in questa schermata si possono vedere le prestazioni del giocatore con ogni singola arma presente nel gioco, così da comprendere facilmente quale siano le armi più adatte a lui

in questa schermata si possono vedere le prestazioni del giocatore con ogni singola arma presente nel gioco, così da comprendere facilmente quale siano le armi più adatte a lui Killstreaks: pagina dedicata alle serie d'uccisioni

pagina dedicata alle serie d'uccisioni Performance: in questo caso si tratta di una schermata in cui poter valutare l'andamento del giocatore negli ultimi giorni controllando le vittorie, il rateo, i punti e altre statistiche

Nella sezione Database del sito è inoltre possibile sfogliare i bundle in vendita nel negozio, l'elenco completo di ricompense del Pass Battaglia dell'attuale stagione e tutti i progetti delle armi.

