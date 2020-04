COD Modern Warfare e Warzone: contenuti esclusivi PlayStation per la Stagione 3

La Stagione 3 di Call of Duty inizia oggi e per l'occasione Sony e Activision hanno svelato i contenuti esclusivi PlayStation per Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone, scopriamoli insieme.

I giocatori potranno accedere in esclusiva temporale su PlayStation alla Mappa Shoot House per Modern Warfare in modalità Sopravvivenza inoltre viene reso disponibile un secondo Combat Pack gratis per Call of Duty Warzone, quest'ultimo scaricabile solamente dagli abbonati al servizio PlayStation Plus.

COD Warzone Combat Pack 2

Skin operatore epica Wyatt

Progetto fucile di precisione epico

Progetto pistola epico

Coltello tattico epico

Portafortuna arma epico

Calling card animata

Spray

Gettone PE arma raddoppiati per 60 minuti

Il Sony Combat Pack 2 per Call of Duty Warzone include vari bonus tra cui una skin operatore epica per Wyatt, due progetti per le armi, il coltello tattico epico, un portaforuna epico, una calling card animata, Spray e un gettone PE arma doppio per un'ora.

Nelle prossime ore dovrebbero emergere ulteriori dettagli sui contenuti della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone, ricordiamo che il Battle Royale free to play di Activision è stato lanciato a marzo su tutte le piattaforme riscuotendo sin da subito un enorme successo, arrivando a superare rapidamente quota 30 milioni di giocatori attivi.