COD Modern Warfare e Warzone: data di lancio della Stagione 4, è molto vicina!

L'attesa è stata più lunga del prevista, ma per fortuna sta per finire. Inizialmente previsto per il 3 giugno, il lancio della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone era stato rinviato da Infinity Ward a tempo indeterminato come gesto di solidarietà nei confronti delle tante persone sconvolte dai tragici avvenimenti negli USA.

L'intero mondo videoludico si è fermato per una settimana, e ora sta lentamente ripartendo. Con un messaggio su Twitter, Infinity Ward ha fatto sapere che i nuovi contenuti della Stagione 4 verranno pubblicati in Call of Duty Modern Warfare e Warzone alle ore 08:00 di domani 11 giugno. Un orario davvero insolito, dal momento che sono sempre stati lanciati alle 19:00 di sera. Evidentemente, gli avvenimenti degli ultimi giorni hanno stravolto anche la tabella di marcia del team di sviluppo. NElle prossime ore ci aspettiamo la pubblicazione del changelog ufficiale.

La Stagione 4 vedrà il ritorno di uno dei personaggi più amati della saga, ovvero il Capitano Price, che debutterà in qualità di Operatore. Il suo intervento si è reso necessario a causa della crescente instabilità a Verdansk, venutasi a creare dopo la caduta dell'Armistizio. A giudicare dai tanti teaser delle scorse settimane, lui e il gruppo Tier One dovranno fronteggiare una minaccia atomica... Nell'attesa, potete fare un ripasso della storia delle precedenti stagioni di Call of Duty Modern Warfare.