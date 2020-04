COD Modern Warfare e Warzone: disponibile gratis con il PS Plus un nuovo bundle operatore

Come promesso ieri, al lancio della Season 3 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, Activision ha pubblicato in esclusiva sul PlayStation Store un nuovo pacchetto contenente un bel po' di oggetti disponibile solo per gli utenti abbonati al servizio online targato Sony.

Se disponete quindi di un abbonamento a PlayStation Plus potete visitare il sito ufficiale del negozio digitale del colosso giapponese per riscattare gratuitamente questo contenuto. In alternativa, è possibile aggiungere il DLC in questione alla propria libreria direttamente dall'app PS Store di PS4.

Ecco di seguito il lungo elenco di oggetti inclusi nel bundle, il cui nome è "Pacchetto Operatore Stagione 3":

Skin Operatore epica per Wyatt

Progetto epico per fucile di precisione

Progetto epico per pistola

Coltello tattico epico

Portafortuna arma epico

Biglietto da visita animato epico

Spray raro

Gettone Punti Esperienza arma doppi della durata di 60 minuti

Vi ricordiamo che tutti questi oggetti, inclusi i progetti per le armi, possono essere utilizzati sia nella modalità free to play Warzone sia nelle modalità multiplayer classiche di Call of Duty Modern Warfare.

A proposito, avete già riscattato i giochi gratis di aprile 2020 per gli abbonati al PlayStation Plus?