COD Modern Warfare e Warzone: doppi XP questo fine settimana

Activision ha annunciato che questo weekend tutti i giocatori di Call of Duty Modern Warfare e Warzone riceveranno doppia dose di punti XP, punti esperienza doppi per le armi e avanzamento doppie nella progressione del Battle Pass.

L'iniziativa partirà venerdì 3 aprile alle 19:00 (ora italiana) e andrà avanti fino alla stressa ora di lunedì 6 aprile, si tratta dell'ultimo boost per completare facilmente tutti gli obiettivi e ottenere le ricompense del Pass in attesa della Stagione 3 al via il 7 aprile. Recentemente un leak ha svelato mappe, armi e operatori della Stagione 3 inoltre sembra che tantissimi altri contenuti siano in fase di sviluppo e in arrivo nelle prossime settimane.

Quest'oggi Activision dovrebbe rivelare nuovi dettagli in merito, sempre oggi con ogni probabilità assisteremo anche al lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered su PC, PS4 e Xbox One, il gioco è stato confermato da alcuni leak ed è persino apparso sul PlayStation Store tedesco prima di essere rimosso. Un trailer (mai pubblicato ufficialmente) conferma l'uscita prevista per il 31 marzo, tuttavia al momento gli sviluppatori non hanno diffuso alcuna informazione concreta a riguardo.

E voi cosa ne pensate delle novità di COD Warzone e Modern Warfare? Siete soddisfatti del supporto post lancio dei due giochi Activision?