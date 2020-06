COD Modern Warfare e Warzone: c'è anche un pizzico di Italia nella Stagione 4

Avete già cominciato a giocare alla Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone? Avete notato che c'è anche un pizzico di Italia tra le ricompense del nuovo Battle Pass?

Il Battle Pass della Stagione 4 include anche una skin per il personaggio base tutta italiana chiamata Lagunari I, sbloccabile al livello 50. Quello dei Lagunari è l’unico reparto d'assalto anfibio dell'Esercito Italiano. I membri sono definiti come i moderni custodi della gloriosa tradizione dei "Fanti da Mar" della "Serenissima" Repubblica di Venezia, dai quali hanno ereditato i vessilli, il grido di battaglia, lo spirito ed il temperamento. Tra le loro caratteristiche uniche c’è la capacità di operare in vari contesti, tra cui quelli terrestre, marino, lagunare e fluviale. Se non avete ancora avuto modo di scaricare e giocare i nuovi contenuti, potete ammirare la skin dei Lagunari nello screenshot allegato in calce a questa notizia. Vi piace?

La Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, ricordiamo, ha introdotto un mucchio di novità, tra le quali spiccano il Capitano Price e Bravo 6 in qualità di nuovi Operatori, nuovi twist in-game, due nuove modalità a tempo limitato in Warzone e tre nuove modalità multiplayer. Tra l nostre pagine trovate una guida alle ricompense gratis del Pass della Stagione 4.