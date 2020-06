COD Modern Warfare e Warzone: tutto quello che c'è da sapere sulla Stagione 4

Con l'arrivo della Stagione 4 di Call of Duty Modern Warfare e della battle royale Warzone sono state implementate nello sparatutto Activision numerose novità. Cerchiamo di scoprire tutto ciò che c'è da sapere sull'ultimo grosso aggiornamento del gioco.

Eventi Warzone

Una delle principali novità della battle royale consiste nella possibilità di incappare in uno di tre eventi casuali: Jailbreak, Fire Sale e Supply Chopper. Questi eventi si attivano in maniera randomica e, come specificato dagli stessi sviluppatori, potrebbero non verificarsi per un'intera partita. Jailbreak permette a tutti i giocatori eliminati e a quelli nel Gulag di ritornare immediatamente in partita. il Supply Chopper è invece un elicottero corazzato controllato dall'IA che richiede un bel po' di sforzo per essere distrutto e, all'esplosione, lascerà cadere del bottino di alto livello. L'ultimo possibile evento è Fire Sale, ovvero un'ondata di offerte per le Stazioni d'Acquisto, grazie alle quali potrete acquistare qualsiasi cosa ad eccezione dei Lanci di Rifornimenti con uno sconto dell'80%.

Nuova modalità: Zuffa a squadre

Proprio come in Fortnite Capitolo 2 e la sua Rissa a Squadre, in Call of Duty Warzone è ora possibile giocare una modalità con respawn in cui due squadre da 50 giocatori devono eliminarsi ripetutamente con l'obiettivo di raggiungere uno specifico punteggio. Se l'idea di non poter rientrare in partita non vi piace, questa è la modalità perfetta per voi.

Nuove mappe multigiocatore

Come in ogni stagione, anche questa volta il team di sviluppo ha aggiornato la modalità multiplayer classica con una serie di mappe inedite e altre ripescate dai vecchi capitoli. Tra quelle completamente nuove troviamo Trench, adatta alla modalità scontro, e Promenade, in cui si affrontano partite di Guerra Terrestre. Direttamente da Modern Warfare 2 ritorna invece Zhokov Scrapyard, mappa adatta alle modalità multiplayer standard. Per vincere in Scrapyard è necessario fare molta attenzione alle possibili trappole che gli avversari potrebbero posizionare nella'rea centrale e approfittare dei proiettili FMJ, in grado di perforare le fusoliere degli aerei e colpire i nemici al loro interno.

Armi stagionali gratuite

Se non avete voglia di completare al 100% il pass, vi suggeriamo di raggiungere almeno il livello 31, così da ottenere le armi stagionali: la mitraglietta Fennec e il fucile d'assalto CR-56 AMAX. Queste armi possono essere sbloccate anche da chi non acquista il pass stagionale e chi non riuscirà ad ottenerle entro la fine della stagione dovrà completare delle complesse sfide per aggiungerle all'armeria.

Contenuti esclusivi PS4

Anche nella Stagione 4 i giocatori PlayStation 4 potranno accedere ad alcuni contenuti in esclusiva temporale. Questa volta i DLC esclusivi consistono in una mappa aggiuntiva per la Spec Ops Sopravvivenza ambientata a Talsik Backlot, mappa multiplayer introdotta nella Stagione 3, e nel progetto per la mitraglietta Delta che prende il nome di Epic Cold Rift. Questi contenuti potranno essere giocati e sbloccati solo su PS4 fino al 1 ottobre 2020, giorni nel quale anche gli utenti PC e Xbox One potranno scaricarli.

Avete già letto la nostra guida alle ricompense gratis del pass della Stagione 4 di COD Warzone?