COD Modern Warfare e Warzone: c'è anche il Tamagotchi nel Battle Pass della Season 3

Come avrete ormai notato, la Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone è online da pochi minuti e con essa è arrivato anche il nuovo Pass Stagionale ricco di ricompense gratuite e a pagamento.

Come già visto con i due pass delle stagioni precedenti, anche in questo caso sono presenti numerosi livelli le cui ricompense sono riscattabili gratuitamente da qualsiasi giocatore, inclusi gli utenti che hanno scaricato la modalità battle royale free to play. Tra queste ricompense gratis spiccano ovviamente le due nuove armi stagionali: la pistola Renetti e il fucile di precisione SKS. La prima arma si può ottenere raggiungendo il livello 15, la seconda arrivando al livello 30. Acquistando invece il pass al prezzo di 1.000 Punti COD, equivalente di 10 euro in microtransazioni nel negozio di gioco, si possono ottenere due skin di alex, numerose varianti di operatori disponibili da mesi (inclusa una nuova versione di Mara) e nuovi orologi. Tra gli orologi c'è anche la versione nera del Tomogunchi, ovvero il Tamagotchi animato che reagisce alle uccisioni effettuate dal giocatore.

All'acquisto del pass si ottengono immediatamente un boost dei punti esperienza, una skin di Alex e una variante del costume di Yegor oltre ad una skin per il quad.