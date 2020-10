COD Modern Warfare e Warzone: evento di Halloween al via oggi, trailer e immagini

Activision e Infinity Ward hanno abituato fin troppo bene i giocatori di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, che ricevono contenuti sempre freschi anche a stagioni inoltrate. Stavolta c'ha pensato l'imminente ricorrenza di Halloween a fornire il pretesto perfetto per dare il via ad un nuovo evento speciale.

Oggi 20 ottobre prende ufficialmente il via l'evento The Haunting of Verdansk, che si protrarrà fino al prossimo 3 novembre. Per il primo Halloween di Call of Duty Modern Warfare e Warzone sono state fatte le cose in grande, con l'inclusione dei celebri universi horror di Saw e Non Aprite quella Porta. L'evento offre il sistema di ricompensa “dolcetto o scherzetto", in cui speciali scatole di rifornimenti possono contenere progetti terrificanti o spaventosamente perfetti, oltre ad elementi di personalizzazione. Le modalità selezionabili in Warzone presentano una variante notturna di Verdansk che include degli immancabili elementi a tema Halloween. Presente all'appello la nuova modalità Zombie Royale, in cui gli Operatori morti possono usare poteri soprannaturali per banchettare con i vivi e rientrare nei loro ranghi.

Anche il Multiplayer di Modern Warfare entra nello spirito di Halloween con modalità ed effetti a tempo limitato, mentre il Negozio offre bundle che portano Leatherface, Faccia di Cuoio e Billy il Pupazzo nel gioco. Da Scontro a Guerra Terrestre e tutto ciò che c’è nel mezzo, preparatevi a vedere la testa di qualsiasi Operatore trasformarsi in una zucca di Halloween intagliata dopo aver raggiunto tre uccisioni in una sola vita. Questa testa di zucca prenderà fuoco se quell'Operatore raggiungerà dieci uccisioni in una sola vita, uno spettacolo intimidatorio insieme a uno specialista bonus o a una Killstreak. Questi indicatori risultano particolarmente utili per individuare gli Operatori che devono essere sconfitti prima che continuino la loro serie di uccisioni. Ci sono anche alcuni cambiamenti in specifiche modalità di gioco, come gli spaventapasseri sui punti di Dominio al posto delle bandiere e i teschi al posto delle targhette in Uccisione Confermata e altro ancora che lasciamo scoprire a voi.

In calce alla notizia, oltre alle immagini dei nuovi contenuti, trovate anche una tabella riassuntiva con tutte le principali novità dell'evento The Hounting of Verdansk.