COD Modern Warfare e Warzone: è Fabio Rovazzi il nuovo Operatore italiano Morte!

Nella mattinata Activision ha pubblicato su i nuovi contenuti della Stagione 5 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, tra i quali sono compresi una modalità per Guerra Terrestre chiamata Reinforced, la nuova arma FiNN LMG e molto altro ancora.

Infinity Ward ha inoltre anticipato a tutti i giocatori che nel corso della Stagione 5 Reloaded farà il suo debutto un nuovo Operatore di nazionalità italiana, chiamato Sergio “Morte” Sulla. Morte è descritto come un pistolero in stile spaghetti-western, che ama il Selvaggio West e segue un personalissimo codice morale che lo guida nel discernere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Prima di unirsi al Warcom, ha servito nel leggendario reggimento d'assalto dei paracadutisti "Col Moschin".

Queste, tuttavia, non sono le uniche caratteristiche interessanti dell'Operatore italiano. Alcuni, guardando le prime immagini promozionali, lo avevano già intuito, ma adesso non sembrano esserci più dubbi: Sergio “Morte” Sulla è interpretato da Fabio Rovazzi, ventiseienne milanese incredibilmente noto nel nostro paese sia come youtuber, sia come cantautore. La somiglianza tra l'artista e il modello poligonale di Morte, come potete vedere nelle immagini allegate a questa notizia, è semplicemente incredibile, e anche se manca ancora la conferma ufficiale, crediamo sia solo una questione di tempo.

Lo stesso Rovazzi nella giornata di ieri ha pubblicato uno scatto all'interno di una camera per il rilevamento dei movimenti, accompagnato dalla didascalia: "Ormai manca poco, non vedo l’ora di dirvi a cosa ho lavorato in questi ultimi mesi. Questa foto è il primo indizio!". La città taggata è Los Angeles, la medesima nella quale ha sede il quartier generale di Infinity Ward. Se non è una conferma questa, poco ci manca...