COD Modern Warfare e Warzone, gironi infernali per i cheater: tolleranza zero

Gli sviluppatori lo avevano promesso ed ora è arrivata l'ufficialità: il team di Infinity Ward ha illustrato i nuovi provvediementi anti-cheating in Call of Duty.

Tramite un aggiornamento pubblicato tramite l'account Twitter della software house, visionabile in calce, apprendiamo che saranno adottate le seguenti misure, valide sia per COD Warzone sia per COD Modern Warfare:

A partire da questa settimana, i giocatori che segnalano dei cheater riceveranno una conferma in-game in seguito all'avvenuto ban;

in seguito all'avvenuto ban; Saranno pubblicati nuovi aggiornamenti volti ad incrementare il livello di sicurezza di entrambe le produzioni;

volti ad incrementare il livello di sicurezza di entrambe le produzioni; I giocatori sospettati di cheating saranno convogliati all'interno delle medesime partite per affrontarsi gli uni con gli altri , grazie ad un aggiornamento nel sistema di matchmaking;

, grazie ad un aggiornamento nel sistema di matchmaking; Risorse aggiuntive saranno dedicate alla gestione del fenomeno;

Indicata inoltre come "presto in arrivo" la possibilità di effettuare segnalazioni di giocatori anche tramite l'interfaccia della modalità spettatore e della killcam;

Insomma, sembra chesia determinata a contrastare i cheater con tutte le proprie forze, adottando una politica di tolleranza zero. Del resto, la problematica aveva recentemente spinto molti giocatori a disabilitare il crossplay tra console e PC su COD , per cercare di contenere il fenomeno. In attesa di maggiori dettagli sulle feature in arrivo, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate tutti i dettagli sulla Stagione 3 di COD Modern Warfare