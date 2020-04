COD Modern Warfare e Warzone, guida: le migliori build con l'MP7

Volete creare qualche nuova classe da utilizzare in Call of Duty Modern Warfare o nella battle royale Warzone che ruoti attorno all'MP7? Ecco alcuni consigli per creare delle classi con al centro la celebre mitraglietta.

Corri e spara

Questa configurazione è l'ideale per i giocatori che tendono ad avere uno stile di gioco aggressivo e non temono il confronto. In mappe come Shipment e Shoot House questa classe potrebbe darvi delle gran belle soddisfazioni.

Questi sono gli accessori da applicare all'arma:

Arma principale: MP7

MP7 Canna: Canna FSS Recon

Calcio: Forge TAC Stalker

Laser: Laser da 1 mW

Sottocanna: Calcio anteriore da commando

Munizioni: Caricatori 60 colpi

Caricatori 60 colpi Arma secondaria: Un lanciarazzi per contrastare le serie d'uccisioni più fastidiose o un coltello

Un lanciarazzi per contrastare le serie d'uccisioni più fastidiose o un coltello Specialità:

Slot 1 : Di corsa

Slot 2 : Inflessibile o Fantasma

Slot 3 : Scheggia

: Scheggia Equipaggiamento:

Letale: Granata a frammentazione

Tattico: Flashbang

Approccio furtivo

La seconda classe che vi proponiamo è invece adatta a chi preferisce agire nell'ombra ed evitare il più possibile il confronto diretto. Con un'arma silenziata ed estremamente veloce ad entrare nella modalità mira è possibile riuscire ad eliminare qualsiasi minaccia a medio e corto raggio prima ancora che si renda conto della vostra presenza.

Ecco come personalizzare questa classe:

Arma principale: MP7

MP7 Canna: FSS SWAT

Volata: Silenziatore monoblocco

Laser: Laser da 1 mW

Impugnatura: Fettuccia per impugnatura granulare

Fettuccia per impugnatura granulare

Sottocanna: Calcio anteriore da ranger

Calcio anteriore da ranger Arma secondaria: una pistola silenziata o una Desert Eagle per le situazioni d'emergenza

una pistola silenziata o una Desert Eagle per le situazioni d'emergenza Specialità:

Slot 1 : Sangue freddo

Slot 2 : Fantasma

Slot 3 : Messa a punto (da utilizzare con Silenzio di tomba)

: Messa a punto (da utilizzare con Silenzio di tomba) Equipaggiamento:

Letale: Claymore o Granata a frammentazione

Tattico: Sensore di battito cardiaco

Mitraglietta di precisione

Se amate le mitragliette e volte personalizzarvene una in modo tale da poter contrastare anche i nemici ad una media-lunga distanza (magari per completare la sfida relativa ai Colpi a distanza), questa è proprio l'arma che fa al caso vostro. In questa build non abbiamo inserito un mirino, che potete applicare all'arma magari rimuovendo l'impugnatura.

Vi proponiamo di seguito i dettagli della classe:

Arma principale: MP7

MP7 Canna: Canna FSS Recon

Volata: Compensatore o silenziatore monoblocco

Calcio: Forge TAC Stalker

Sottocanna: Calcio anteriore da commando

Impugnatura: Fettuccia per impugnatura granulare

Fettuccia per impugnatura granulare Arma secondaria: trattandosi di un'arma efficace soprattutto a distanza, potreste accompagnare all'arma un fucile a pompa con l'ausilio del perk risposta eccessiva

trattandosi di un'arma efficace soprattutto a distanza, potreste accompagnare all'arma un fucile a pompa con l'ausilio del perk risposta eccessiva Specialità:

Slot 1 : Recupero rapido

Slot 2 : Risposta eccessiva

Slot 3 : Esperto navigato

: Esperto navigato Equipaggiamento:

Letale: Molotov

Tattico: Granata stordente

Il giusto equilibrio

L'ultima proposta di questa guida è per chi vuole un'arma adatta un po' a tutte le occasioni, così da non sfigurare in tutte le modalità di gioco.

Ecco tutte le informazioni sul loadout:

Arma principale: MP7

MP7 Canna: Canna FSS Recon

Specialità: Gioco di prestigio

Calcio: Calcio ultraleggero

Sottocanna: Calcio anteriore da ranger

Impugnatura: Fettuccia per impugnatura granulare

Fettuccia per impugnatura granulare Arma secondaria: in base alle vostre preferenze potete optare per una pistola o un lanciarazzi

in base alle vostre preferenze potete optare per una pistola o un lanciarazzi Specialità:

Slot 1 : Sangue freddo

Slot 2 : Fantasma

Slot 3 : Esperto navigato

: Esperto navigato Equipaggiamento:

Letale: Granata a frammentazione

Tattico: Flashbang

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche le migliori classi di COD Modern Warfare a base di M4A1.