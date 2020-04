COD Modern Warfare e Warzone: guida alle migliori classi con l'M4A1

Nonostante siano ormai trascorsi svariati mesi dal debutto sugli scaffali dei negozi fisici e digitali di Call of Duty: Modern Warfare, i giocatori del multiplayer e quelli di Warzone continuano ad apprezzare il fucile d'assalto M4A1, considerato una delle migliori armi tra quelle presenti nello sparatutto.

Se siete indecisi su quali accessori montare sul vostro fidato M4A1, ecco una serie di idee che potrebbero aiutarvi a personalizzare svariati slot per le classi personalizzate in modo da creare loadout adatti ad ogni situazione.

Pronti a tutto

La prima configurazione a base di M4A1 che vi proponiamo oggi è perfetta per chi ama combattere sia a media che a lunga distanza. Al fucile d'assalto accompagniamo infatti un letale fucile tattico Kar98k. Grazie a perk come Sovraccaricato è possibile passare agilmente tra un'arma e l'altra, così da gestire senza troppi problemi anche gli scontri che coinvolgono nemici con posizioni diverse.

Ecco di seguito tutti i dettagli sulla classe:

Arma principale: M4A1

M4A1 Canna: Stock M16 Grenadier

Stock M16 Grenadier

Calcio: rimosso

rimosso

Ottica: Mirino Reflex Operatore

Mirino Reflex Operatore

Sottocanna: Calcio anteriore da commando

Calcio anteriore da commando

Impugnatura: Fettuccia per impugnatura con retino

Fettuccia per impugnatura con retino Arma secondaria: Un fucile tattico come il Kar98k o un fucile di precisione

Un fucile tattico come il Kar98k o un fucile di precisione Specialità:

Slot 1 : Artificiere

: Artificiere

Slot 2 : Risposta eccessiva

: Risposta eccessiva

Slot 3 : Sovraccaricato

: Sovraccaricato Equipaggiamento:

Letale: Granata a frammentazione

Granata a frammentazione

Tattico: Flashbang

Stealth

Se invece volete agire in maniera silenziosa e, perché no, darvi a del caro vecchio camping, questa configurazione non solo risulta essere utile per evitare di inviare segnali alle mini-mappe nemiche, ma anche a posizionare delle trappole per evitare che gli avversari possano cogliervi alla sprovvista mentre siete intenti a sorvegliare un'area. Con l'ausilio del silenziatore monoblocco e del mirino termico, potrete inoltre scovare gli avversari più facilmente e colpirli grazie alla gittata aumentata dall'accessorio per la volata. Sfruttando infine il bipiede, è possibile agganciarsi alle superfici per rendere ancora più stabile il fuoco.

Questi sono i dettagli della classe in questione:

Arma principale: M4A1

M4A1 Canna: Stock M16 Grenadier

Stock M16 Grenadier

Volata: Silenziatore monoblocco

Silenziatore monoblocco

Ottica: Ibrido termico

Ibrido termico

Calcio: Calcio sintetico leggero

Calcio sintetico leggero

Sottocanna: Bipiede

Bipiede Arma secondaria: una qualsiasi pistola dotata di silenziatore (in Warzone sarebbe meglio affiancare l'M4A1 ad una mitraglietta come l'MP7)

una qualsiasi pistola dotata di silenziatore (in Warzone sarebbe meglio affiancare l'M4A1 ad una mitraglietta come l'MP7) Specialità:

Slot 1 : Sangue freddo

: Sangue freddo

Slot 2 : Fantasma

: Fantasma

Slot 3 : Tracciante

: Tracciante Equipaggiamento:

Letale: Claymore

Claymore

Tattico: Sensore di battito cardiaco

Per non sbagliare un colpo

Soffrite particolarmente per via della presenza del rinculo? Allora con questa classe dovreste finalmente riuscire a sparare efficacemente grazie ad una combinazione di accessori che riducono sensibilmente l'oscillazione verticale dell'arma quando si fa fuoco.

Ecco tutte le informazioni sulla classe:

Arma principale: M4A1

M4A1 Canna: Corvus Custom Marksman

Corvus Custom Marksman

Impugnatura: Fettuccia per impugnatura granulare

Fettuccia per impugnatura granulare

Ottica: Mini Reflex Cronen LP945

Mini Reflex Cronen LP945

Calcio: Calcio M-16

Calcio M-16

Sottocanna: Calcio anteriore operatore

Calcio anteriore operatore Arma secondaria: in questo caso la scelta dell'arma secondaria non è importante e, se siete in Warzone, vi suggeriamo di raccogliere una qualsiasi mitraglietta come l'MP7 o l'MP5

in questo caso la scelta dell'arma secondaria non è importante e, se siete in Warzone, vi suggeriamo di raccogliere una qualsiasi mitraglietta come l'MP7 o l'MP5 Specialità:

Slot 1 : Recupero rapido

: Recupero rapido

Slot 2 : Massima allerta

: Massima allerta

Slot 3 : Localizzatore

: Localizzatore Equipaggiamento:

Letale: Semtex o Molotov

Semtex o Molotov

Tattico: Granata stordente

Senza paura

L'ultima classe che vi proponiamo è dedicata ai giocatori più aggressivi che non temono di attirare l'attenzione dei nemici nei paraggi e hanno bisogno di un caricatore esteso per riuscire ad eliminare in serie diversi avversari senza interruzioni. Ad accompagnare l'AR troviamo un fucile a pompa che potrebbe salvarvi la vita quando un nemico è troppo vicino per utilizzare l'M4A1.

Ecco tutte le informazioni sulla classe:

Arma principale: M4A1

M4A1 Canna: Stock M16 Grenadier

Stock M16 Grenadier

Munizioni: Caricatore 50 o 60 colpi

Caricatore 50 o 60 colpi

Ottica: Mirino Reflex Viper

Mirino Reflex Viper

Calcio: Calcio M-16

Calcio M-16

Sottocanna: Calcio anteriore da commando

Calcio anteriore da commando Arma secondaria: un fucile a canna liscia per eliminare con un solo colpo i nemici a breve distanza

un fucile a canna liscia per eliminare con un solo colpo i nemici a breve distanza Specialità:

Slot 1 : Di corsa o Recupero rapido

: Di corsa o Recupero rapido

Slot 2 : Risposta eccessiva

: Risposta eccessiva

Slot 3 : Messa a punto (se utilizzate Silenzio di tomba) o Scheggia

: Messa a punto (se utilizzate Silenzio di tomba) o Scheggia Equipaggiamento:

Letale: Semtex o Granata a frammentazione

Semtex o Granata a frammentazione

Tattico: Granata stordente o Flashbang

Vi ricordiamo che è attualmente attivo il weekend di prova gratis di Call of Duty Modern Warfare, durante il quale potete approfittare per giocare con un M4A1 e sbloccare tutti gli accessori elencati sopra.