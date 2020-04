COD Modern Warfare e Warzone: immagini e video sulla Stagione 3 e il nuovo Battle Pass

Con il video del Battle Pass della Stagione 3 di COD Modern Warfare e Warzone, Activision illustra tutte le novità che interesseranno la fase ingame degli ultimi capitoli di Call of Duty a partire da oggi, 8 aprile 2020, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Con la Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone, i ragazzi di Infinity Ward e Raven Software confermano l'introduzione di nuove ambientazioni e di diversi contenuti aggiuntivi per l'esperienza multiplayer "canonica" e il modulo Battle Royale.

Nella rosa di nuovi scenari del comparto multigiocatore di Modern Warfare, troveranno spazio le mappe Talsik Backlot nella deserta area urbana dell'Urzikstan, Hovec Sawmill ambientata tra le montagne di Kastovia, Aniyah Incursion nel sontuoso ma distrutto Palazzo di Aniyah e, nella seconda fase di questa Season, la versione rimasterizzata di Hardhat dell'omonima mappa di COD 4 e Aisle 9.

Durante la Stagione 3 è poi possibile unirsi alle playlist delle modalità Gioco delle Armi Furioso e Guerra Terrestre Infetta. Per quanto riguarda Call of Duty Warzone, la nuova fase ingame del kolossal battle royale sarà contraddistinta dall'arrivo della modalità Quads e, nelle prossime settimane, delle playlist che limitano la scelta delle armi specifiche e di nuovi elementi di equipaggiamento tra armi, progetti nelle casse di riforimento e bottini a terra.

Il Battle Pass della Stagione 3 è già attivo e comprende 100 livelli per sbloccare oggetti e sfide con cui personalizzare ulteriormente il proprio alter-ego: l'acquisto del Battle Pass permette di sbloccare Alex, il nuovo Operatore della CIA proveniente dalla campagna di Modern Warfare. Complessivamente, il Pass Battaglia della Stagione 3 integra nuove skin per veicoli, la mossa finale del cane Riley, Tomogunchi Black e dozzine di progetti per armi, skin per Operatori, oggetti estetici, gettoni XP e punti COD.