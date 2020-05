COD Modern Warfare e Warzone: un leak svela le armi della Stagione 4

Mancano ormai solo pochi giorni al debutto ufficiale della quarta stagione di Call of Duty Modern Warfare e della sua modalità gratuita Warzone. In attesa che il team di sviluppo ci fornisca più dettagli sul prossimo update, un video rubato ci svela le possibili armi in arrivo nel corso della Season 4.

Come ormai noto, ogni stagione introduce svariate armi e solo due di queste sono disponibili sin da subito grazie ai livelli del Pass Stagionale. Le altre armi arrivano solitamente solo in un secondo momento con un aggiornamento di metà stagione. Sebbene non conosciamo ancora quali siano le armi disponibili nel pass, è molto probabile che si tratti della mitraglietta Fennec e del fucile d'assalto Galil. Nel primo caso non si tratta d'altro che di una sorta di reskin del vecchio Vector, il quale ha subito la stessa sorte dell'UMP-45 e per motivi di copyright farà il proprio ritorno con un nome diverso. Tra le altre armi in arrivo dovrebbero esserci anche il fucile da cecchino Rytek AMR e i doppi pugnali, forse l'arma più spettacolare tra quelle presenti nel gioco. Essendo il Galil e il Fennec visibili nel trailer della Stagione 4 di COD Modern Warfare, possiamo affermare con una certa sicurezza che saranno queste le armi gratuite che i giocatori potranno sbloccare raggiungendo il livello 15 e 30 del pass.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra le armi in azione, vi ricordiamo che di recente sono arrivati un bundle di Ghost e 2 nuove mappe in COD Modern Warfare e Warzone.