COD Modern Warfare e Warzone: nuova mitragliatrice gratis protagonista di un leak

C'è grande curiosità da parte della community di Call of Duty Modern Warfare e Warzone di scoprire cosa si nasconderà nel prossimo data pack da 15GB in arrivo con il consueto aggiornamento settimanale di domani sera. Sembra però che uno dei contenuti della patch sia stato anticipato da un leak.

A rendere pubblico il filmato con protagonista la nuova arma gratuita è stato il sempre ben informato TheGameRevolution, che ha mostrato la mitragliatrice leggera M249 SAW, già presente nei precedenti capitoli della serie Activision, in azione. Purtroppo il modello dell'arma non è quello definitivo ed è probabile che il video sia stato catturato da qualche dataminer che in qualche modo è riuscito a sbloccare con largo anticipo la bocca da fuoco all'interno del gioco. È molto probabile che questa nuova LMG sia uno dei piatti forti del prossimo aggiornamento e che, come già visto nelle precedenti stagioni del gioco, possa essere sbloccato da qualsiasi giocatore semplicemente portando a termine una sfida.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che nelle ultime ore sono stati numerosi gli utenti che hanno chiesto agli sviluppatori maggiore trasparenza per quello che riguarda i ban di Call of Duty Warzone, la cui versione PC sembra essere popolata da un bel po' di cheater.