COD Modern Warfare e Warzone: anche i nuovi Tornei di Scontro tra le playlist settimanali

Ancora una volta c'è stato un aggiornamento delle playlist che ha coinvolto sia Call of Duty Modern Warfare che la modalità battle royale, Warzone. I cambiamenti riguardano infatti non solo il multiplayer, che accoglie alcune delle playlist più amate dai giocatori, ma anche la modalità free to play.

Chi vuole cimentarsi nel multiplayer classico potrà giocare il primo Torneo della Stagione 4, che permette ai giocatori più abili di sconfiggere gli avversari in serie su Scontro e accaparrarsi un bel po' di Punti Esperienza e, con 4 vittorie consecutive, un progetto esclusivo per il fucile d'assalto Grau che prende il nome di Alabaster, il quale colora di bianco l'arma. Tra le altre playlist troviamo poi Shipment 24/7, Rust 24/7 e Shoot House 24/7. A queste si aggiunge poi il Gioco delle Armi in modalità Veterano, che vi ricordiamo propone le stesse regole delle modalità classiche ma rimuove l'interfaccia. Insomma, se avete sfide da completare per sbloccare le mimetiche delle armi o alcuni dei fucili delle vecchie stagioni, questo è il momento giusto di tornare sul campo. Per quello che riguarda invece Warzone, le modalità disponibili sono Singolo, Coppie, Squadre, Squadre da 200 giocatori e Malloppo a squadre.

