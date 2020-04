COD Modern Warfare e Warzone: il nuovo trailer anticipa le sorprese della Stagione 3

Dopo aver assistito alla diffusione di diversi leak riguardanti la prossima fase ingame che attraverserà gli ultimi due capitoli della serie di COD, Activision ci prepara all'arrivo della Stagione 3 di Call of Duty Modern Warfare e Warzone con un video che ne delinea i contenuti.

Nelle brevi ma intense scene di gameplay immortalate da Infinity Ward e Raven Software possiamo intravedere alcune delle novità che andranno a tratteggiare l'esperienza che i fan di COD vivranno durante la Stagione 3.

La prima innovazione riguarderà l'aggiunta di mappe multiplayer in Modern Warfare e la possibilità, per gli utenti, di partecipare alle Operazioni Talsik Backlot, Hovec Sawmill e Aniyah Incursion. Parallelamente all'introduzione di queste ambientazioni assisteremo poi all'aggiunta di un nuovo Operatore, oltrechè di armi, veicoli ed equipaggiamenti inediti sia nella Battle Royale di COD Warzone che nell'offerta multiplayer canonica di Modern Warfare.

Per tutte le informazioni approfondite sulle sorprese che ci attendono nel corso della prossima fase ingame di Call of Duty, non ci resta che attendere l'inizio della Stagione 3 di COD Modern Warfare e COD Warzone che ricordiamo essere prevista per l'8 aprile.