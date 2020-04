COD Modern Warfare e Warzone: col nuovo update diventerà un mostro da 200 GB?

Attraverso la prossima evoluzione di Call of Duty Modern Warfare con il Data Pack da 15 GB, il kolossal sparatutto di Activision si appresta a occupare quasi 200 GB di spazio su hard disk.

A suggerire questo ennesimo aumento nelle dimensioni del file di installazione di COD Modern Warfare (e con esso, del modulo battle royale gratuito di Call of Duty Warzone) è la redazione di PushSquare, che giustamente sottolinea come la formula del Data Pack adottata da Infinity Ward per lanciare l'aggiornamento in questione avrà degli inevitabili riflessi sul peso complessivo del gioco.

Aggiungendo i 15 GB dell'ormai imminente Data Pack 1 ai circa 175 GB di spazio occupato su hard disk (nella sua versione PS4) da Call of Duty Modern Warfare e Warzone, infatti, si dovrebbe arrivare alle spaventose dimensioni di 190 GB. Considerando la volontà esplicitata dai ragazzi di Infinity Ward di supportare attivamente il doppio progetto sparatutto di Modern Warfare e Warzone, le probabilità che COD Modern Warfare diventi presto un vero e proprio mostro da 200 GB ("grazie" ai futuri Data Pack) si fanno sempre più elevate.

Per avere una conferma definitiva a questo aumento dello spazio occupato su hard disk da COD Modern Warfare, non ci resta che attendere fino a domani, martedì 28 aprile, per assistere al lancio dell'update che porterà in dote questo Data Pack obbligatorio da 15 GB.